Ainda sem previsão de alta, Luciano Szafir apresenta melhora clínica

12/07/2021 | 11:10



Luciano Szafir está internado desde o dia 22 de junho, após ser diagnosticado com Covid-19 pela segunda vez. Depois disso, o ator precisou fazer uma cirurgia para conter um sangramento abdominal e segue hospitalizado.

Nesta segunda-feira, dia 12, a assessoria de imprensa de Luciano enviou o boletim afirmando que o apresentador continua sem previsão de alta, mas apresenta melhora:

O ator e apresentador Luciano Szafir encontra-se lúcido e segue apresentando melhora clínica progressiva, mas ainda demanda cuidados de terapia intensiva no hospital Copa Star. No momento, sem previsão de alta. Luciano agradece as inúmeras manifestações de carinho e as vibrações positivas para sua recuperação.

No último domingo, dia 11, Luciano recebeu a visita da esposa, Luhanna Melloni. O genro dele, João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel, usou o Instagram para explicar que o sogro não estava mais infectado com a Covid-19, e, dessa forma, poderia receber visitas.