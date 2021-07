Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel desabafa sobre Covid-19 na família: Dias difíceis, mas cheios de fé

12/07/2021 | 09:10



Vera Viel usou o Instagram no último domingo, dia 11, para falar sobre os momentos difíceis que a família está passando ao enfrentar a Covid-19. A influenciadora, o marido, o apresentador Rodrigo Faro, e as três filhas deles foram diagnosticados com a doença. Os cinco estão de quarentena, em casa, enquanto se recuperam.

Foram dias difíceis mas cheios de fé. Quando vi que esse vírus havia infectado toda a minha família senti angústia, tristeza, dúvidas e medo muito medo! Mas a cada dia, apesar dos sintomas ruins, eu tenho certeza da nossa cura. Quero agradecer a cada oração e o amor de todos pela nossa recuperação. Eu ainda não consegui tomar a vacina, pois comecei a ter sintomas uns dias antes da minha vez, mas em breve vou poder tomar. Dentro de mim está cheio de gratidão pela nossa vida. Obrigada meu Deus !!!, escreveu.

Há cinco dias, Rodrigo e Vera aparecem juntos, deitados no sofá, enquanto cumpriram o período de quarentena. O apresentador falou sobre o tratamento e agradeceu pelas orações: Um dia de cada vez?Uma batalha por dia ?Obrigado a todos pelas milhares de mensagens, pelas orações do mundo todo?Vamos vencer com a ajuda de Deus e de cada um de vocês!!!