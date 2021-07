Luciano Huck já tem data de estreia aos domingos na Globo

10/07/2021 | 23:10



Como você deve saber, Luciano Huck vai sair das tardes de sábado da Rede Globo para migrar para as tarde de domingo, por conta da saída de Fausto Silva - que foi para a Rede Bandeirantes.

Até então, pouco foi comentado sobre o novo programa do marido de Angélica. O que se sabia era que Tiago Leifert ficaria no comandando do Domingão enquanto tudo fosse resolvido do programa de Huck.

Agora, no entanto, Flávio Ricco revelou que Luciano Huck já tem data de estreia para aparecer nos domingos da emissora. No dia 5 de setembro, o apresentador vai comandar um trecho do Domingão para comandar o Show dos Famosos durante a atração.