GCM de Mauá apreende armas falsas e veículos na região do Parque das Américas

Do Diário do Grande ABC



10/07/2021 | 18:06



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Mauá realiza neste final de semana patrulhamento na região do Parque das Américas. Desde a madrugada de sexta-feira (09), dezenas de agentes estão circulando pelos bairro com o objetivo de promover a segurança e combater a criminalidade. Até a manhã deste sábado (10), dois homens, com passagens pela polícia, tinham sido detidos por estarem portando simulacro de arma de fogo (pistola falsa). Eles foram conduzidos para a delegacia. Também foram apreendidos e recolhidos ao Pátio Municipal duas motos e um carro que participavam de festa clandestina.

Além dessa ocorrência, aglomerações foram dispersadas e comércios foram fechados por funcionarem fora do horário permitido. Operações específicas como esta já foram realizadas, com êxito, no Parque São Vicente e em outros bairros como jardins Sônia Maria e Oratório. Os trabalhos nas demais regiões de Mauá também serão mantidos com atividades de patrulha, rondas e abordagens. Segundo a administração, a orientação do governo é que a GCM de Mauá se aproxime da população com atuação mais humana. Para acionar a corporação, os números são 153 ou 4543-0354.