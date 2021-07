Na região, postos da Enel funcionam em cinco cidades

da Redação



08/07/2021 | 19:18



Devido ao feriado estadual de 9 de Julho, apenas as lojas de atendimento presencial da Enel Distribuição São Paulo em Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Santo André funcionarão nesta sexta-feira. Essas unidades estarão em funcionamento porque as respectivas prefeituras municipais já haviam antecipado o feriado. Os demais pontos de atendimento estarão fechados. Todas as lojas reabrem normalmente na segunda-feira (12).



Apesar do funcionamento parcial das lojas de atendimento presencial, os clientes terão à disposição os demais canais de atendimento para registrarem as suas solicitações. Os consumidores podem entrar em contato com a companhia por meio da Agência Virtual (https://www.enel.com.br/pt-saopaulo), do aplicativo Enel SP, disponível gratuitamente para iOS (https://apple.co/2VpYh8q) e Android (http://bit.ly/2VmOsIj), do WhatsApp Elena (21-99601-9608) e do Call Center (0800 72 72 120 – atendimento comercial – e 0800 72 72 196 – atendimento emergencial).



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS

Na central de atendimento de emergência (0800 72 72 196), os clientes podem ter acesso à informações sobre falta de energia, casos de fios partidos, postes ou problemas na rede de distribuição.

O número da central de atendimento comercial é o 0800 72 72 120, com serviços disponíveis como: consulta de débito, segunda via de conta, religação, pedido de novas ligações, débito automático, oscilação de voltagem, consumo elevado e suspensão do fornecimento de energia.



Os clientes podem ainda falar com a Enel SP por meio do WhatsApp, enviando um “Olá” para o número (21) 99601-9608. A atendente virtual Elena atende e oferece serviços como falta de energia, consulta de débitos e envio de 2ª via da conta, além de tirar dúvidas sobre as perguntas mais frequentes.