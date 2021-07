Gwen Stefani oficializou a união com Blake Shelton

05/07/2021 | 14:11



Gwen Stefani estava noiva já fazia cerca de oito meses de Blake Shelton e de acordo com informações publicadas pela People, o casal finalmente oficializou a relação no último domingo, dia 4.

Isso mesmo, o artista pediu a mão da ex cantora do No Dobut com um anel avaliado em cerca de três milhões de reais. E como não era novidade para ninguém, Shelton já havia até declarado publicamente que tinha muita vontade de oficializar essa relação com Gwen antes de novembro, e pronto, achou a oportunidade certa.

O melhor de tudo foi que a troca das alianças do casal teria acontecido na capela de uma fazenda que o cantor tem, que segundo algumas fontes que a Page Six teve contato, ele teria até construído o local com esse propósito.

Ai que fofos!