Kate Middleton está isolada no Palácio de Kensington após ter contato com pessoa contaminada com a Covid-19

05/07/2021 | 09:10



Mesmo tendo tomado as duas doses da vacina contra a Covid-19, Kate Middleton está cumprindo quarentena após ter tido contato com uma pessoa posteriormente diagnosticada com o novo coronavírus. De acordo com o Daily Mail, a Duquesa de Cambridge foi comunicada sobre a situação na tarde da última sexta-feira, dia 2, depois de passar grande parte do dia assistindo a um torneio de tênis, e teria prontamente se isolado no Palácio de Kensington.

Segundo informações obtidas pela publicação, Kate não apresenta nenhum sintoma da doença e, levando em conta a rotina de testagens mantida pela família real, teria apresentado no mínimo quatro testes negativos ao longo dos últimos dias. Ainda assim, a futura monarca deve permanecer em casa por algum tempo e, desse modo, perderá alguns eventos oficiais que ocorrerão nos próximos dias.

A informação teria sido confirmada através de um comunicado enviado por representantes da duquesa, apesar de não deixar claro se Kate ficou sabendo da notícia através de um aviso enviado para a própria equipe ou pelo aplicativo do Serviço de Saúde inglês - que possui uma ferramenta usada para rastrear e notificar pessoas que tiveram contato com indivíduos infectados pelo vírus.

Na semana passada, a Duquesa de Cambridge entrou em contato com alguém que posteriormente testou positivo para Covid-19. Sua Alteza Real não está apresentando nenhum sintoma, mas está seguindo todas as diretrizes governamentais relevantes e está se auto isolando em casa.

Segundo as informações, Middleton teria se infectado na semana do dia 28, quando presenciou a histórica vitória da Inglaterra contra a Alemanha na Eurocopa 2020 na noite de terça-feira, dia 29, e presenciou algumas partidas do torneio de tênis de Wimbledon no All England Club, na sexta-feira. Ela ainda teria confeitado sobremesas de morango no local. A identidade da pessoa infectada, no entanto, não foi revelada. Vale lembrar, ainda, que ela não esteve presente na inauguração da estátua da princesa Diana.

Com isso, a duquesa perderá a comemoração desta segunda-feira, dia 5, durante a qual seu esposo irá homenagear o serviço de Serviço de Saúde inglês - a NHS - em um evento na catedral de St Paul e, posteriormente, com uma festa do chá no Palácio de Buckingham.

Em 2020, o príncipe Charles e o príncipe William testaram positivo para a Covid-19 - mas, enquanto o filho da rainha Elizabeth II apresentou sintomas leves e perdeu apenas o olfato e o paladar, o Duque de Cambridge teria enfrentado uma versão mais severa da doença, chegando a ter dificuldade de respirar.