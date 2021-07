No Brasil, filhas de Gugu Liberato aproveitam a noite em restaurante

03/07/2021 | 14:10



Marina Liberato e Sofia Liberato, de 17 anos de idade, estão passando uns dias em São Paulo e aproveitaram para curtir a noite em um restaurante chiquérrimo.

Na última sexta-feira, dia 3, as filhas de Gugu Liberato com Rose Miriam - que moram nos Estados Unidos -, visitaram o local com vista panorâmica de 360 graus, a 50 metros de altura, localizado perto do Parque Ibirapuera. Cuidadosas, antes de entrarem no lugar, as duas se submeterem a testes de Covid-19.

Além disso, elas também compartilharam nas rede sociais o passeio que fizeram com a amigas pela região litorânea do Guarujá.

Depois de alguns anos, voltei, escreveu Sofia.