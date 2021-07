Pai de MC Kevin desabafa após barraco entre viúva do artista e mãe do filho dele: Deixem ele descansar, por favor

03/07/2021 | 13:11



A viúva do MC Kevin, Deolane Bezerra, e a mãe da filha do cantor, Evelin Gusmao, protagonizaram um verdadeiro bate-boca nas redes sociais na tarde da última sexta-feira, dia 2. Tudo começou quando Deolane supostamente criticou o modo como Evelin cuidava da pequena Soraya, fazendo com que a ex de Kevin rebatesse os comentários e desse início à discussão.

Ao longo da madrugada deste sábado, dia 3, as duas seguiram trocando uma série de ofensas, com Deolane começando a falar sobre a herança deixada pelo cantor, que caiu da varanda de um prédio no Rio de Janeiro no mês de maio. Em seu Instagram, a advogada fez uma live para falar do assunto, e declarou não ter interesse em entrar na justiça para pedir parte dos bens deixados pelo artista e ainda afirmou que a herança deveria ser destinada para a filha do MC:

- Eu não quero nada de ninguém. Não tem nada para dividir. O que tem ali é direito autoral. Sou advogada criminalista, não de propriedade intelectual. O que eu quero é o que me pertence, é dinheiro meu, empréstimo. Não estou falando para entrar na justiça e pedir união estável. Sei que se eu entrasse, eu ganhava. Mas não quero, porque não preciso. Rezo para Deus todos os dias que tudo tenha aqui para a filha dele, dure até ela fizer 18 anos. Que não acabem com tudo, para ela não ficar desamparada. Ele trabalhou para isso.

Em seguida, Bezerra passou a falar da filha de Kevin, Soraya, e aproveitou para voltar a ofender a mãe da garota, deixando escapar quanto cobra para fazer publicações em sua rede social:

- Amo muito ela, cuidei muito. Aproximei ela muito mais do Kevin do que antes. Não vem usar a criança para fazerem as pessoas acharem que não presto. Não vem pagar de santa e chorar, pagar de vítima. Não cola! Evelin, você usa uma criança. Você expôs sua filha na internet. O que precisava melhorar nela, eu falei para você e não na internet. Eu sou mãe. Não confunda ser pobre com ser porca. Às vezes uma babá cuida mais de uma mãe como você. O que mais você tem a falar? Que você cobra 100 reais no Stories e eu 75 mil? Deus dá ao ser humano o que ele merece. De 100 em 100 faz mil! Sonsa! Você sabe que você é sonsa!

Além disso, Deolane afirmou que sua fama é mérito seu, e não do falecido companheiro, além de afirmar que a carreira de MC Kevin só chegou tão longe por conta de sua influência na vida do cantor:

- Quando o Kevin morreu eu já tinha um milhão de seguidores e era verificada no Instagram. Se as pessoas ainda me seguem é porque tenho essência, caráter. Odeio ver pessoas com pena de mim. Pena de que? Mulher top, tem um belo carro, tenho uma bela casa. Nunca fui digna de pena. Sempre fui eu e vou permanecer sendo eu. Quando o Kevin começou a namorar comigo, ele era um simples MC Kevin. Se eu não estivesse na vida do Kevin ele não tinha morrido como um popstar, como aconteceu.

Por fim, Deolane ainda indica que a pequena Soraya deve receber no mínimo 60 mil reais como pensão do pai até que complete 18 anos de idade, e se coloca à disposição para ajudar a criança. Momentos depois, no entanto, a advogada acabou perdendo a paciência e fazendo uma série de ofensas contra Evelins através dos Stories da plataforma:

Usa foto da filha cantando música para o pai e fala: A ideia foi minha, isso a mídia não mostra. Pronto, estou aí mostrando! Quer mídia, então tome! Kevin tinha vergonha de você! Sempre tentou me atacar, veio usar a criança para me transformar em um monstro. Apontei as melhoras que eram necessárias, pensando no bem estar da criança! Falou da minha filha mas apagou né? Aprende a ser mulher!

Tudo isso, é claro, gerou resposta por parte de Evelin Gusmao, que publicou um texto em seus Stories negando a acusação de ter apagado alguma das postagens que fez sobre a advogada:

Só posso te ignorar, você é ridícula e sem postura. Não apaguei nada que falei, não, mas denunciaram meus stories e muito. Enquanto você não parar de falar aí, biscoitando sem fim, fala da filha dos outros e não quer que fale da sua vida. Vai ser tudo resolvido na justiça. Para de biscoitar, ridícula.

Evelin ainda afirmou que, em meio à polêmica, uma pessoa estaria rondando sua casa e proferindo ameaças para sua família:

Continua aí falando sozinha enquanto você está preocupada comigo, estou preocupada com a segurança dos meus filhos e sendo ameaçada. As pessoas estão xingando minha filha, rodeando minha casa. Eu prezo pela segurança deles, diferente de você! Se acontecer algo comigo ou com qualquer um deles a partir de hoje as provas estão aqui.

Mais tarde, Gusmao ainda publicou um vídeo pedindo desculpas por ter falado da filha de Deolane, e afirmou que perdeu a razão por conta do calor do momento.

Deixem ele descansar

Diante de toda a confusão, o pai de Mc Kevin, Agnaldo Bueno, resolveu se pronunciar em suas redes sociais para dar uma bronca nas duas ex-companheiras do filho. Inicialmente, Agnaldo publicou uma foto do cantor com a seguinte legenda em seus Stories:

Gente, por favor, vamos deixar meu filho descansar em paz. Vamos fazer coisas que orgulhariam ele, ok? Pedido de um pai: deixem ele descansar, por favor.

Em seguida, ele decidiu publicar uma série de vídeos nos quais faz o mesmo apelo:

- Então meu povo, deixa eu falar mais uma vez aí. É um pai que está falando, sentimento de pai. Ao invés de ficar discutindo em rede social, ficar discutindo por causa de herança, de coisas supérfluas que vão ficar na terra, vamos orar para que a alma dele descanse em paz. Porque do jeito que está aí acontecendo, do jeito que as coisas estão rolando, o moleque não está conseguindo nem descansar.

Vish! Será que essa briga ainda vai dar o que falar?