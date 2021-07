Com Covid-19, Rodrigo Faro nega ter se recusado a fazer exame e desabafa: Acabei dando uma piorada

03/07/2021 | 13:11



Rodrigo Faro apareceu revoltado na manhã deste sábado, dia 3, após as especulações de que teria se recusado a fazer exame na quarta-feira, dia 30, antes de gravar com Eliana, no SBT. O apresentador, que foi diagnosticado com Covid-19 na sexta-feira, dia 2, explicou que não realizou o exame para detectar a doença no dia da gravação pois funcionários da emissora alegaram que ele já teria feito um exame horas antes, que havia dado negativo.

Diante da especulação, Rodrigo Faro afirmou que iria acionar seus advogados e cobrou um esclarecimento do SBT:

Todos os responsáveis por essa notícia falsa, caluniosa e mentirosa serão notificados pelo meu advogado e terão de se retratar. Notícia falsa é crime! Falta o pronunciamento do SBT falando a verdade. Que eu jamais me neguei a fazer o exame!, escreveu ele no Instagram Stories.

Faro ainda lamentou que não estava repousando como deveria por causa do estresse com a situação causada e afirmou ter dado uma piorada em seu estado de saúde. Na sexta-feira, dia 2, ele passou por exames no hospital Moriah e foi liberado para se recuperar da doença em casa, uma vez que está com sintomas leves:

Neste momento difícil que a minha família está passando deveria estar repousando e cuidando da minha saúde e da saúde delas. E não me preocupando com notícias falsas, mentirosas e criminosas, que só fazem mal para mim e para minha família. Mas a verdade sempre aparece e a justiça será feita. Obrigado ao Brasil e ao meu público pelas mensagens e pelas orações. Acabei dando uma piorada essa noite por conta do estresse causado por essa notícia falsa e mentirosa mas com o apoio de vocês, as orações, vamos nos recuperar, continuou.

Antes de finalizar seu pronunciamento, Faro voltou a cobrar respostas do SBT:

E aí SBT? Não vão se pronunciar? Não vão dizer a verdade? Não vão dizer que seus funcionários, do departamento comercial, disseram que eu não precisava fazer exame? Mesmo eu chegando duas horas antes, eu e minhas produtoras insistimos para fazer o exame. E os funcionários do SBT não permitiram que eu fizesse o exame, pois, segundo eles, eu já tinha feito um exame horas antes em outra gravação. Jamais me neguei a fazer exame. Diga a verdade, SBT. Você não me deixaram fazer exame porque eu já tinha feito. Estou aguardando. A verdade vai aparecer SBT. Vocês não me deixaram fazer o exame. As pessoas envolvidas nessa fake news, que me caluniaram, me injuriaram e me difamaram de uma forma leviana, já foram notificas extrajudicialmente, mas vamos além! Vidas não podem ser destruídas por likes, sem a devida apuração da verdade. Nos dias atuais, onde um post é capaz de destruir pessoas inocentes, não podemos mais nos calar e aceitar este ato insano e covarde. Obrigado a todas as mensagens de carinho e vamos até o fim.

A assessoria de imprensa do SBT se limitou a dizer que todos que tiveram contato com Rodrigo Faro farão teste no domingo, dia 4, data do prazo estipulado pelos protocolos para a detecção da doença. Caso ocorra algum resultado positivo, os respectivos envolvidos serão colocados em quarentena. Questionada sobre a polêmica em torno do exame de Faro, representante da emissora não retornou o contato.