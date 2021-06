Santo André abre mais dois pontos de drive-thru e vacina no período noturno

da Redação



25/06/2021 | 08:56



Santo André abriu ontem mais dois novos pontos de vacinação contra Covid-19 em formato drive-thru. Os espaços estão localizados no Auto Shopping Global (Avenida dos Estados, 8.000, no Capuava) e no Carrefour (Avenida Pedro Américo, 23, na Vila Humaitá). Com ampliação, o município passa a contar com sete drive-thrus de vacinação, que agora funcionam em horário estendido, das 8h às 21h.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) esteve no novo drive-thru do Carrefour para acompanhar o primeiro dia de funcionamento. “Nós, que já ultrapassamos 50% da nossa população adulta vacinada, viemos mostrar que estamos ampliando a imunização. Quanto mais vacinas a cidade receber, mais a gente aumenta a nossa capacidade. Para quem tem mais de 43 anos e para todos os grupos que compõem o público-alvo é muito importante entrar no site da Prefeitura (psa.santoandre.br/vacinacovid) para fazer o agendamento para que a gente possa vencer essa guerra juntos”, pontuou o prefeito.

O município segue monitorando a evolução da pandemia e se mantém estruturado, implantando novas estratégias para garantir mais imunizantes e, consequentemente, a vacinação de toda a população.

Além dos dois novos drives-thrus, a cidade conta ainda com outros cinco pontos, localizados no Paço (Praça IV Centenário, no Centro), na Craisa (acesso pelo portão 5, na Rua Varsóvia), no Estádio Bruno Daniel (Rua 24 de Maio, na Vila América), no estacionamento do Grand Plaza Shopping (Avenida Industrial, 600, com acesso pelo portão do centro empresarial) e no estacionamento do Atrium Shopping (acesso pela avenida Alexandre de Gusmão, s/nº, no estacionamento do piso G2).

Para atender ao público que não tem carro, há também a opção de se vacinar em nove unidades de saúde, estrategicamente localizadas: USF (Unidade de Saúde da Família) Dr. Moyses Fucs, Centro de Saúde Escola, USF Vila Guiomar, USF Jardim Alvorada, USF Cidade São Jorge, USF Vila Luzita e USF Parque Miami, USF Cipreste e USF Recreio da Borda do Campo.

No momento a vacinação na cidade é destinada para pessoas com 43 anos ou mais e lactantes que amamentam filhos de até 2 anos. Para se vacinar é necessário realizar agendamento, que indicará data, horário e local disponíveis. No dia da vacinação é necessário apresentar documento pessoal com foto, além de comprovante de residência.

DOAÇÃO DE ALIMENTOS

As pessoas agendadas para receber a imunização podem levar 1 kg de alimento não perecível para doar nos pontos de vacinação e drives-thrus da cidade. Essa ação contribuirá com a iniciativa do Fundo Social de Solidariedade. Os itens arrecadados são destinados ao Banco de Alimentos, que faz a entrega para as famílias em situação de vulnerabilidade.