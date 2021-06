Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



24/06/2021 | 00:01



Com aumento no número de casos e mortes em razão da Covid, o governo do Estado decidiu prorrogar até o dia 15 de julho a fase de transição do Plano São Paulo, que venceria no dia 30. Assim, as regras para funcionamento das atividades econômicas permanecem as mesmas, ou seja, os estabelecimentos podem funcionar das 6h às 21h, com no máximo 40% de ocupação.

De acordo com dados apresentados ontem no Palácio dos Bandeirantes, na última semana epidemiológica o Estado de São Paulo registrou média diária de 17.662 novos casos de Covid-19, número 31% maior do que o dos sete dias anteriores, quando foram 13.482 diagnósticos positivos por dia. O dado da última semana é o maior registrado em 2021.

Também houve alta nas mortes, com 582 falecimentos por dia na última semana, contra 528 nos sete dias anteriores, avanço de 10,2%. Já o número de pacientes internados por dia teve queda de 11,5%, passando de 2.760 para 2.442.

“Devido aos índices elevados de casos, internações e óbitos da pandemia, o governo do Estado vai seguir mais uma vez a recomendação do Centro de Contingência da Covid e prorrogará a fase de transição do Plano São Paulo até o dia 15 de julho”, comentou o governador João Doria (PSDB).

Dessa forma, estabelecimentos podem funcionar das 6h às 21h. As normas valem para comércios em geral, incluindo galerias e shoppings. O mesmo expediente deve ser seguido por serviços como restaurantes e similares, salões de beleza, barbearias, academias, clubes e espaços culturais como cinemas, teatros e museus. Permanecem liberadas as celebrações individuais e coletivas em igrejas, templos e espaços religiosos, desde que seguidos rigorosamente os protocolos de higiene e distanciamento.

TOQUE DE RECOLHER

A restrição da circulação no Estado segue das 21h às 5h. Em Santo André o toque de recolher das 21h às 4h e suspensão do transporte público municipal será prorrogada até 15 de julho. Já a Prefeitura de São Bernardo ainda não decidiu se amplia o decreto vigente.