Família procura homem desaparecido

da Redação



18/06/2021 | 10:38



Leonardo Assis Santos está desaparecido desde o dia 15 deste mês. Ele saiu do bairro Jardim Fei Mizuho, em São Bernardo, em direção ao Brás, em São Paulo, e desde então a família não teve mais informações sobre o seu paradeiro.

Quem tiver alguma informação sobre Santos, pode entrar em contato com a redação do Diário, por meio do telefone 4435-8100.