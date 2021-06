Anitta e Cardi B se reencontram em 'Velozes e Furiosos 9'

17/06/2021 | 10:28



O reencontro de Anitta e Cardi B vai ocorrer em Velozes e Furiosos 9. A brasileira tem espaço na trilha sonora do filme com a canção inédita Furiosa. Já a rapper americana foi confirmada como parte do elenco do longa. "Vin Diesel me ligou e falou sobre o papel. Eu disse: ''É Velozes e Furiosos! Me leve para lá, me coloque em um avião''. Vamos fazer acontecer", declarou Cardi B no vídeo publicado no perfil da Universal Pictures, no YouTube.

Ela será Leysa, interagindo com os personagens principais. "Gosto do fato de estar representando uma mulher muito poderosa e forte. Ela é apenas uma ''vadia''. Quase sou eu", se diverte. Vin Diesel comenta: "ela é uma gângster!".

O anúncio da participação de Cardi B em Velozes e Furiosos foi feito pela Universal nesta quarta-feira, 16, na página que a companhia criou no YouTube só para fazer o "esquenta" do novo filme da saga. No "making-off", a rapper aparece falando sobre a expectativa de estar no filme, como se sente com o personagem e interagindo com os outros atores do elenco.

Velozes e Furiosos 9 estreia no dia 25 de junho. Além de Vin Diesel, o longa conta com as participações de Michelle Rodriguez, John Cena, Charlize Theron, Helen Mirren, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris e Sung Kang.

Esta não é a primeira vez que Cardi B participa de um filme nos cinemas. Ela esteve em As Golpistas, de 2019, interpretando uma stripper. Em setembro do ano passado, a rapper americana foi convidada por Anitta para participar da canção Me Gusta. O clipe se passa em Salvador, na Bahia, e contou também com Myke Towers.