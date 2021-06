Com mais quatro mortes, região chega a 8.449 óbitos

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



13/06/2021 | 21:03



O Grande ABC registrou ontem mais quatro mortes causadas pela Covid-19 e a região atingiu 8.449 óbitos em decorrência de contaminação pelo novo coronavírus. Além das perdas adicionais no período, também foram reportadas nas últimas 24 horas 223 novas contaminações. No total, as sete cidades já somam 205.303 casos da doença.

São Bernardo totaliza 77.754 contaminações e 2.705 vítimas fatais. Em Santo André, são 57.792 infectados e 2.228 perdas. Diadema totaliza 26.774 casos e 1.210 mortes; Mauá chegou a 19.802 pessoas infectadas e 1.135 mortes. São Caetano tem 13.867 casos confirmados da doença e 769 vítimas fatais. Em Ribeirão Pires, são 6.502 infectados e 316 óbitos. Rio Grande da Serra soma 2.812 casos e 86 óbitos em decorrência da Covid-19.

Entre o total de contaminados, 186.721 pessoas já se recuperaram do vírus. Outros 161.811 exames aguardam pelos resultados.

No Estado de São Paulo, por sua vez, o total de casos é de 3.458.849 e as mortes chegaram a 118.121. Do total de pessoas infectadas, 3.108.754 já se recuperaram.

O Brasil tem 17.412.766 casos da doença e 487.401 óbitos. Mais de 15,7 milhões de pessoas se restabeleceram.