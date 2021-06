Do Dgabc.com.br



08/06/2021



A Prefeitura de Diadema evitou a realização de pancadão na área da Torre, no Jardim Canhema, durante o fim de semana. A ação da GCM (Guarda Civil Municipal) aconteceu no núcleo 18 de Agosto, no Jardim Campanário, no Gazuza, no bairro Casa Grande e no morro do Samba, na região do Serraria.

De acordo com balanço do comando da GCM a Operação Paz e Proteção, que mobilizou mais de 30 viaturas e 73 guardas-civis, realizou quase 570 abordagens e vistorias em bloqueios de fiscalização. Em três núcleos habitacionais, equipes da GCM abordaram e revistaram outras 374 pessoas. Além disso, foram vistoriados 125 automóveis e 70 motocicletas, que resultaram na emissão de 41 AITs (Autos de Infração de Trânsito).

De acordo com o balanço da GCM, foram notificados/orientados 11 estabelecimentos comerciais e quatro residências por questões de som alto, aglomeração, entre outras perturbações. A operação não registrou casos de apreensão (carros e motos) nem de prisões.

“Devido a grandeza e complexidade do problema dos pancadões e a relação disso tudo com a segurança pública do município, a posição da Prefeitura é investir sempre em ações integradas da GCM com a Polícia Militar e a Polícia Civil”, destacou Benedito Domingos Mariano, secretário de Defesa Social de Diadema.



SÃO BERNARDO

Por meio da GCM (Guarda Civil Municipal), São Bernardo promoveu no fim de semana mais uma Operação Toque de Recolher, com objetivo de fiscalizar o cumprimento das medidas sanitárias para contenção do avanço da pandemia. Entre sexta-feira e domingo foram quatro pancadões, com mais de 700 pessoas no total, dispersados. Em um deles, a GCM foi recebida com garrafadas e foi necessário o uso de munição química.

De forma integrada com demais órgãos de São Bernardo, a GCM atendeu 23 chamados de perturbação do sossego, alguns deles envolvendo festas irregulares realizadas em vias públicas da cidade. No sábado, evento com a participação de cerca de 400 pessoas, na Rua Cassiano Gabus Mendes, no Jardim Calux, foi encerrado após a chegada das equipes da Prefeitura.