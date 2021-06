Cidades intensificam busca por pacientes com 2ª dose atrasada

Aline Melo



04/06/2021 | 09:31



As prefeituras de São Bernardo e Ribeirão Pires realizam amanhã o Dia D para aplicação de segunda dose da vacina contra a Covid, com foco em pessoas que estão com a finalização do esquema vacinal em atraso. A mobilização é convocada pelo Estado, mas as outras cidades da região não aderiram. Segundo dados parciais das prefeituras do Grande ABC, ao menos 15.724 pessoas estão com a segunda dose em atraso.

São Bernardo não informou quantas pessoas não fecharam o esquema vacinal, mas explicou que equipes da Atenção Básica iniciaram nesta semana mutirão para busca ativa de pacientes. A administração destacou que equipes das 34 UBSs têm entrado em contato, via telefone, com moradores que estão com a segunda dose atrasada, ultrapassando os prazos de 28 dias para a vacina do Butantan e de 12 semanas para a da Fiocruz/Astrazeneca, com objetivo de informar sobre o Dia D e garantir que o público compareça amanhã no posto de imunização.

A aplicação da segunda dose em São Bernardo será realizada das 8h às 17h, no Ginásio Poliesportivo Adib Moyses Dib (Avenida Kennedy, 1.155), por livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento. Para receber a segunda dose, o munícipe, obrigatoriamente, deve apresentar o comprovante de vacinação da primeira dose, bem como documento de identificação com foto e comprovante de residência.

Ribeirão vai vacinar as pessoas com a segunda dose em atraso no Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193), das 8h às 16h. Não será no tradicional drive thru. Os moradores devem se dirigir a pé ao local. É preciso apresentar, além de documento com foto, o comprovante da primeira dose. A Prefeitura não precisou quantas pessoas estão com a segunda dose atrasada, devido à atualização no sistema. Informou apenas que ao menos 88 pessoas que tomaram a primeira dose da Coronavac já passaram do prazo de tomar a segunda.

Santo André, que não aderiu ao Dia D, informou que cerca de 5% das pessoas acima de 69 anos que tomaram a primeira dose na cidade estão com a segunda atrasada, ou seja, 10.733 indivíduos. A administração frisou que a vacinação está em andamento na cidade, aberta para todos os públicos, ao mesmo tempo em que novas agendas vêm sendo divulgadas. A Prefeitura informou que as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) fazem contato com os cidadãos de seus territórios para orientar sobre a importância da segunda dose, além de ações de conscientização nos canais oficiais da administração.

São Caetano tem 1.700 pessoas com a dose em atraso e tem feito busca ativa. Em Diadema, 3.203 moradores estão com a vacina atrasada e a Prefeitura informou que 40% destes indivíduos completaram o aprazamento nos últimos sete dias. As equipes de saúde têm consultado diariamente as listagens de faltosos e feito busca ativa.

RITMO LENTO

O Grande ABC aplicou em maio 305.426, contra 303.601 de abril. No entanto, na comparação da segunda dose, há uma grande diferença. Em abril foram 159.748 primeiras doses e 143.853 segundas doses, enquanto que em maio foram 221.130 primeiras doses e apenas 84.296 segundas doses.

Embora o prazo para aplicação da segunda dose da vacina Oxford/Astrazeneca seja de 12 semanas, bem maior do que os 28 dias de intervalo para a Coronavac, houve aumento significativo no número de pessoas atrasadas. Levantamento feito pelo Diário junto às prefeituras (exceto Mauá e Rio Grande, que não responderam) em 27 de maio mostrou que 8.881 pessoas estavam com a segunda dose atrasada. Ontem, segundo dados de Santo André, São Caetano, Diadema e Ribeirão Pires, esse número passou para 15.724, aumento de 77%.