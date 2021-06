Durante vistoria, Paulo Serra diz que Complexo Cassaquera será entregue até final do ano

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



03/06/2021 | 14:55



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), realizou vistoria nas obras do Complexo Viário Cassaquera, no bairro Homero Thon, no início da tarde desta quinta-feira. A Administração trabalha com a possibilidade de entregar o empreendimento até o final deste ano.

Conforme o prefeito Paulo Serra, a obra viária é uma das mais importantes para Santo André e para o Grande ABC, já que cria importante corredor entre vias importantes da cidade, com possibilidade de uma ligação futura com o Rodoanel. O empreendimento faz parte do Programa Sanear Santo André.

“Uma das obras estruturais mais importantes para a região, porque ela é um eixo logístico que faz a ligação da Avenida dos Estados, onde a gente já atuou no (viaduto) Adib Chammas e estamos atuando na outra ponta, que é a chegada da (via) Anchieta para a Avenida dos Estados, com todo o complexo (viário) na Santa Terezinha, que é outra obra. Então a gente faz a ligação do eixo do Litoral entre a Anchieta e a Imigrantes, e aqui complementa outro braço para fazer uma ligação futura com o Rodoanel. Então tem um impacto local, já que era uma avenida que não saia do papel há muito tempo”, declarou o prefeito em uma coletiva de imprensa que foi realizada durante a vistoria.

Toda a obra deverá custar R$ 40 milhões com recursos obtidos por meio do CAF (Corporação Andina de Fomento), com 20% de contrapartida do Executivo. As intervenções deverão acompanhar cerca de 1,7 km de extensão da Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Melo, com início na Avenida Giovani Batista Pirelli. A rotatória que fica entre a Giovani Batista Pirelli e a Luiz Ignácio de Anhaia Melo deverá receber mais uma faixa automobilística. Em março deste ano, o complexo já tinha atingido 50% de execução.

Além dos benefícios de mobilidade, a obra do Complexo Viário Cassaquera também deverá melhorar o escoamento de água, o que poderá reduzir a incidência de enchentes no local. A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), após pedido do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), instalou coletores-tronco e realizou a interligação de ramais e redes, permitindo coleta e tratamentos dos efluentes.