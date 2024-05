Grande ABC se mobiliza para ajudar vítimas de tragédia no RS

Em uma onda de solidariedade após as águas do Lago do Guaíba invadirem e submergirem 90% das cidades do Rio Grande do Sul desde o fim de abril, a população das sete cidades do Grande ABC mobilizou esforços no auxílio das vítimas afetadas das enchentes.

Em estimativa da Defesa Civil, os afetados pela instabilidade climática chegam a 1,9 milhão de pessoas. Até ontem, o número de mortos confirmados era de 136. O Estado ainda contabilizava 125 desaparecidos e 756 feridos. São 441,3 mil pessoas fora de casa. Desse total, são 71,3 mil pessoas em abrigos e 339,9 mil pessoas desalojadas (na casa de parentes ou amigos).

Enquanto isto, na apuração do Diário, pelo menos 174 pontos regionais recebem doações – e 133 toneladas de alimentos já foram destinadas ao Estado mais ao Sul do País somente pelas prefeituras do Grande ABC, sem a contabilizar a iniciativa privada.

BALANÇO REGIONAL

Em uma semana de arrecadação, São Caetano foi responsável pelo envio de 46 toneladas ao sul, e Ribeirão Pires, por mais 32 toneladas.

Diadema arrecadou e fez a destinação solidária de 12 toneladas de suprimentos, enquanto em Mauá a adesão à campanha rendeu sete toneladas. Rio Grande da Serra, que recebe doações até a segunda-feira, dia 20, afirmou que, a princípio, obteve mais vestimentas e que o volume de itens ainda seria baixo para quantificações.

Além disso, São Bernardo divulgou o envio de 30 toneladas de donativos, e Santo André, a metade disto – 15 toneladas. Entretanto, segundo a presidente do Fundo Social de Solidariedade andreense, Ana Claudia de Fabris, o alcance representa o triplo das doações recebidas habitualmente.

“Independentemente do número, ninguém consegue comemorar. Mesmo que estivéssemos encaminhando uma proporção recorde, há apenas uma sensação de conforto no coração, e esta sensação é tanto de quem só acompanha à tragédia, como de quem tem dedicado horas de voluntariado”, diz.

Segundo ela, a emergência extrapolou qualquer nível regional e se tornou, de fato, uma urgência para todo o País. Com sete anos dedicados à causa social em Santo André, ela destaca esta como a primeira vez em que um espaço como o Estádio Bruno Daniel precisou ser alocado para comportar tanta solidariedade dos munícipes.

Ana Claudia anuncia que em breve a equipe composta por 10 profissionais no Fundo deverá montar um memorial da ação que definiu o mês de maio de 2024 como um dos meses mais trágicos, mas também como um dos mais solidários do País.

“Recebemos até cartas enviadas junto com as doações e que desejam força, emanam esperança e palavras positivas para quem perdeu tudo. É lindo de ver! Este é um esforço que ninguém cobrou, uma atitude que ninguém aqui também esperou”, comenta.