Santo André realiza obras de infraestrutura no Núcleo Espírito Santo

Uma área que décadas atrás era utilizada como lixão e seu entorno estão ganhando vida nova no bairro Cidade São Jorge, em Santo André. Isso porque o Núcleo Espírito Santo e as comunidades Portelinha e Troca-Tapa, que ficam ao lado do atual aterro municipal, estão recebendo importantes intervenções de infraestrutura que beneficiarão milhares de moradores e motoristas.

Nesta sexta-feira (10) o prefeito Paulo Serra (PSDB) caminhou pelas obras viárias que vêm sendo realizadas e dão sequência a um pacote de urbanização que contempla ainda drenagem, iluminação LED, ligação de água e esgoto, área de lazer, entre outras benfeitorias, tudo isso ao redor de onde serão instaladas duas usinas fotovoltaicas que integram o parque fotovoltaico de Santo André (as outras duas ficam na Avenida dos Estados e no Jardim Las Vegas/Jardim Milena).

“Estamos interligando e consolidando esses núcleos trazendo infraestrutura: drenagem, iluminação nova, ligação de água e viário, porque o bairro vai conseguir se conectar melhor, dando mais qualidade de vida para as pessoas”, enalteceu o prefeito Paulo Serra, que esteve acompanhado do secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Vitor Mazzeti Filho, e de Ações Governamentais, Gilvan Junior (PSDB).

A nova área de lazer terá o padrão das outras já inauguradas e contará com quadra poliesportiva, playground, área de convivência, pista de caminhada e outros.

Extinto no início da década de 1980, o antigo depósito de descarte de lixo (popular lixão) foi ocupado por centenas de famílias, que posteriormente foram direcionadas a conjuntos habitacionais. A administração pública andreense, desde então, realizou processos para recuperação do solo e impediu novas invasões na área.

“Desde 2017 começamos intervenções nos bairros e comunidades que não tinham infraestrutura para consolidar esses locais que têm muita moradia. Aqui serão praticamente três novas ruas para fazer a interligação e consolidação do bairro: a continuação da Rua Espírito Santo, a Rua Alagoas e a Rua Madre Cabrini. Então a gente finaliza esse pacote de urbanização dessa região com essas ruas, que até o fim do ano a gente entrega”, continuou o prefeito Paulo Serra.

O chefe do Executivo andreense ainda destacou intervenções que são realizadas e por vezes a população na nota. “Saímos de 30% para 90% de esgoto tratado. São muitas obras que às vezes não aparecem, mas estão melhorando a vida das pessoas por toda a cidade, em especial nas comunidades”, finalizou.