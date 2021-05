Dólar recua em linha com exterior

27/05/2021 | 09:41



O dólar oscila em baixa desde os primeiros negócios desta quinta-feira, alinhado à tendência da moeda americana no exterior em meio à alta dos juros dos Treasuries. Mas ajuste perdeu força, conduzindo máximas no mercado local, mas sem abandonar o sinal negativo, por enquanto. Em Nova York, os índices futuros das bolsas ganharam tração de olho na série de dados que saem nesta quinta - como a segunda revisão do PIB do primeiro trimestre e pedidos semanais de auxílio-desemprego.

O IBGE informou mais cedo que a taxa de desocupação no Brasil ficou em 14,7% no trimestre encerrado em março, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). O resultado ficou idêntico à mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Estadão/Broadcast. O intervalo das expectativas era de uma taxa entre 14,4% e 15,1%.

Já o Índice de Confiança da Indústria (ICI) apresentou alta de 0,7 ponto em maio na comparação com abril, atingindo 104,2 pontos. Dessa forma, o indicador recupera a queda do mês anterior e retorna ao patamar de março, na série com ajuste sazonal.

Às 9h22 desta quinta-feira, o dólar à vista caía 0,15%, a R$ 5,3053. O dólar futuro para junho recuava 0,20%, a R$ 5,3045.