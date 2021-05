Ariadna relembra dificuldades em prova do No Limite: - Fiquei muito traumatizada

26/05/2021 | 12:11



Nesta quarta-feira, dia 26, Ariadna Arantes esteve no programa Encontro com Fátima Bernardes para falar sobre a sua eliminação do reality show No Limite. Ela foi a primeira eliminada da tribo Carcará e comentou:

- A gente quer sempre ganhar, por mais que seja uma competição, eu sempre me coloco no lugar do próximo.

Ela conta que a maior dificuldade que encontrou foi na primeira prova, que aconteceu nas dunas, na qual ela acabou rolando duna abaixo:

- A primeira prova, de subir a duna, aquilo me desestabilizou muito, eu fiquei muito traumatizada com aquilo, passei mal.

Ariadna participou do BBB11, em 2011, e comentou como ela mudou durante este tempo:

- Eu sou uma pessoa muito mais madura. Sobre a transexualidade no país, eu acho que não mudou muito ainda, tivemos pouquíssimos avanços, não por falta de vontade nossa, mas porque a sociedade é muito fechada. (...) Evolução e mudança são sempre benefícios para o nosso país.

Na época em que estava no Big Brother, ela foi a primeira eliminada da edição, e disse que isso não poderia acontecer agora no No Limite:

- Eu tava desesperada, eu falei: Gente, não posso sair. No primeiro não dá.

Por fim, Ariadna comentou a respeito da discussão que teve com Íris sobre os temas oportunidades e privilégios:

- Ela tem que saber como é a realidade, então eu tô aqui aberta para ensinar ela. (sic)