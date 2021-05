Maisa Silva comemora 19 anos de idade com look vermelho em ensaio

22/05/2021 | 09:10



Maisa Silva está completando 19 anos de idade neste sábado, dia 22, e para comemorar a atriz e apresentadora realizou um ensaio fotográfico bastante especial, em que apareceu toda produzida de vermelho.

A artista foi clicada pelo fotógrafo Pedro Pinho, com styling feito por Rita Lazzarotti, a mesma profissional que cuida dos looks de Bruna Marquezine, e com beleza assinada por Dindi Hojah.

Mostrando que a fase adolescente está ficando para trás, Maisa surgiu com um vestido Area bem marcado no corpo, além de sandálias Laboutin. Para combinar com o look poderoso, ela ainda apostou em um batom vermelho arrasador!

No Instagram Stories, ela agradeceu pelas mensagens recebidas no dia especial:

- Obrigada pelas mensagens, pelo carinho e posts. Eu quero muito aproveitar aqui com minha família, é isso. Mais um ano de vida graças a Deus!, disse.

Em outros cliques, Maisa ainda apareceu de brincos brilhantes de coração, chapéu vermelhos, com direito a tiara de princesa e balões presos nos cabelos.