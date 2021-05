Em meio a processo de divórcio, ex-funcionários querem processar Kim Kardashian e Kanye West por maus tratos

18/05/2021 | 16:10



Os últimos tempos não têm sido fáceis para Kim Kardashian e Kanye West. Além de estarem enfrentando um processo de divórcio, ao que tudo indica agora um grupo de ex-funcionários domésticos do ex-casal está pensando em um processar coletivamente os dois. Pois é! Segundo informou o jornal Daily Mail, o grupo quer pedir indenização por supostos maus tratos cometidos pelo rapper e pela socialite.

Aliás, fontes próximas ao ex-casal contaram ao The Sun que o tal processo está sendo fomentado por um processo semelhante, que já está em curso, movido por ex-membros do coral das missas dominicais de West.

- Como os ex-membros do coral estão processando, outros funcionários estão considerando suas opções. Há um aparente potencial nesse processo, envolvendo principalmente funcionários que trabalharam para a Kim. São ex-funcionários domésticos que jamais tiveram seus contratos legalizados. Se o processo acontecer, uma questão está relacionada ao controle excessivo da Kim, relatou a fonte.

E tem mais. A mesma fonte ainda revelou que o ex-casal poderia ter problemas ainda mais sérios caso seja confirmado o boato de que alguns de seus ex-funcionários domésticos eram menores de idade:

- Caso eles tenham trabalhado mais horas que os limites determinados pela lei, isso poderá ser classificado como violação de trabalho infantil.

Se o processo realmente acontecer, eles terão de responder a tudo juntos. Lembrando que Kim e Kanye estavam casados desde 2014, mas o término do casamento veio a público no fim de 2020, sendo que o processo de divórcio foi aberto na Justiça dos Estados Unidos apenas no início de 2021. Juntos eles são pais de North, Saint, Chicago e Psalm.

Até o momento nenhum dos dois comentou os boatos sobre o possível processo. Eita!