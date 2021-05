Atriz de Euphoria é chamada de feia e cai no choro

11/05/2021 | 15:10



Sydney Sweeney que é conhecida por dar vida na personagem Cassie Howard na série da HBO, Euphoria, acabou abrindo o maior choro durante uma live, no último sábado dia 8.

A situação se deu porque a atriz acabou contando que sofreu uma espécie de bullying por parte de alguns seguidores por causa de sua aparência, ele a chamou de Muppet e de feia, o que fez Sydney ficar bem chateada.

- Aparentemente, estou no trend topics [assuntos mais comentados] no Twitter por ser feia. Acho que é muito importante que as pessoas vejam como as palavras realmente afetam as pessoas.

A estrela comentou ainda na publicação em vídeo que foi alertada para não se importar com esses tipos de comentários na internet, mas ela confessou que não consegue se desligar.

- Eu sei que todo mundo diz: você não pode ler as coisas e você não deveria ler as coisas. As pessoas precisam ser mais legais nas redes sociais.

Sydney finalizou a transmissão recebendo uma imensidão de comentários positivos de seus fãs em apoio ao que ela estava sentindo. Que situação chata, não é mesmo!?