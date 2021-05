Do Dgabc.com.br



10/05/2021



Atualizada às 19h35

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires prendeu, na tarde de ontem, Natan Willian Pereira Barbosa, 28 anos, acusado de invadir a E.E (Escola Estadual) Marisa Afonso Salero, no Jardim Verão, e agredir a pauladas o diretor da instituição, Adimilson Courbilly.

Conforme a ocorrência, a vítima tentou apaziguar uma discussão que havia começado do lado de fora da instituição com uma terceira pessoa – que não foi identificada –, quando começou a ser agredido pelo acusado, que também danificou o veículo do diretor da escola.

Segundo testemunhas, durante a discussão com o diretor, que tentava conter Barbosa, o acusado teria saído de perto, encontrado um pedaço de madeira, e retornado para dentro da escola para realizar as agressões. Ainda de acordo com os depoimentos, Barbosa é um ex-aluno e não apresentava problemas passados com os funcionários.

Conforme a GCM, os agentes chegaram no local quando Barbosa ainda estava no endereço e, sem demonstrar resistência, foi levado pelos guardas para o 1º DP (Centro) de Ribeirão Pires, onde o delegado deu voz de prisão e registrou a ocorrência como lesão corporal, deixando o homem à disposição da Justiça.

Em depoimento, Barbosa confessou que teria agredido o diretor da escola e um outro homem, além de ter afirmado ser usuário de drogas, assumindo ainda ter feito uso de crack, maconha, e álcool pouco antes de iniciar a briga. "Recebemos a informação do ocorrido na escola e rapidamente deslocamos a guarnição que estava mais próxima do local. Chegando lá encontramos um rapaz violento e aparentemente alterado. Nossos guardas conseguiram rendê-lo e efetuaram a prisão", contou o comandante da GCM de Ribeirão Pires, Sandro Torres.

Segundo a corporação, Barbosa chegou até o pátio da escola, onde havia crianças, já que a unidade estava em horário de aula. No entanto, nenhum dos alunos foi atingido pelo agressor.

Adimilson, porém, recebeu um golpe na cabeça e, embora apresentou escoriações, não sofreu lesões graves. O diretor foi levado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Luzia, passou por atendimento e exame de raio-x, mas foi liberado sem complicações.