Após polêmica divisão de quartos, Mirela Janis e Yugnir ganham carro no primeiro desafio do Power Couple Brasil

10/05/2021 | 01:10



Se você estava com saudades de acompanhar as polêmicas dos realities shows, os seus problemas acabaram! Após o fim do BBB21, outro programa chegou para preencher os corações dos brasileiros: Power Couple Brasil 5. A noite de estreia do confinamento rolou neste domingo, dia 9, e foi marcada por diversos acontecimentos bombásticos. Com apresentação de Adriane Galisteu, as 13 duplas foram recebidas na Mansão Power, onde ocorreu uma dinâmica para decidir as divisões dos quartos.

Para isso, os participantes precisaram votar em quem acreditavam ser os casais heróis, vilões e figurantes da temporada. Renata Domínguez e Leandro Gléria ganharam o troféu na categoria herói, virando o primeiro Casal Power da edição - podendo se hospedar na Suíte Power. Já Fernanda Medrado e Claytão levaram a pior e ficaram no quarto Perrengue - após receberem o título de casal vilão. Por fim, Daniele Hypolito e Fábio Castro - que entraram no lugar de Adriana Bombom e o marido Adrien - foram intitulados o casal figurante, correndo o risco de dormirem na barraca, mas a dupla conseguiu se livrar do acampamento ao sortearem Márcia Fellipe e Rod Bala.

Com ambientes repaginados, e cada cômodo inspirado em um gênero de filme, o Casal Power recebeu a primeira missão de definir onde os outros participantes iriam dormir. Enquanto algumas duplas desfrutaram do conforto de suítes privadas, outras tiveram que improvisar na sala da mansão.

As emoções não pararam por aí. Na segunda parte do programa, rolou o primeiro desafio valendo um carro novinho em folha. Mirela Janis e Yugnir levaram a melhor, desbancando Márcia Fellipe e Rod Bala.

Nesta temporada, segundo Galisteu, maridos e mulheres terão que confiar um no outro para realizar apostas de até 40 mil reais. Se provarem que se conhecem bem e cumprirem a tarefa da semana, acumularão dinheiro. O valor arrecadado ao longo do jogo será o prêmio final do casal vencedor. Por outro lado, a dupla que acumular o pior saldo financeiro - e perder as provas -, irá para a DR, correndo o risco de sair da competição.

O Power Couple Brasil 5 irá ao ar de segunda-feira à sábado. Entre os casais que irão disputar o prêmio e colocar a afinidade em jogo, estão MC Mirella e Dynho Alves, Li Martins e JP Mantovani, Márcia Fellipe e Rod Bala, Bibi Paolillo e Pimpolho e diversos outros nomes de grande destaque nas mídias.