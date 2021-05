Max Verstappen espera disputa acirrada da Red Bull com Mercedes no GP da Espanha

06/05/2021 | 13:08



Max Verstappen retorna ao palco onde conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 1. No GP da Espanha, que será realizado neste fim de semana, o piloto holandês projeta disputa parelha com a Mercedes pela vitória e espera extrair o máximo do carro da Red Bull, além de conquistar novos aprendizados para as 19 provas restantes da temporada 2021.

O atual vice-líder do Mundial de Pilotos chegou à categoria máxima do automobilismo em 2015, com apenas 17 anos, pilotando na Toro Rosso (atual AlphaTauri). Após boa temporada de estreia, seguiu por lá em 2016, mas logo foi convocado a assumir posto na equipe principal do grupo Red Bull. Sua estreia no cockpit da escuderia austríaca foi justamente no circuito de Montmeló, na Espanha, e ali conquistou a sua primeira vitória, caindo nas graças dos fãs de automobilismo.

Em 2016, terminou o campeonato na quinta posição e desde então vem progredindo e alcançando melhores colocações. Em 2019 e 2020, ficou com o terceiro lugar e nesta temporada promete brigar metro a metro pela vitória com o heptacampeão mundial Lewis Hamilton. Para chegar nestas condições, o piloto holandês reforça o trabalho incansável e relembra como foi sua primeira vez no lugar mais alto do pódio.

"As pessoas pensam que vencer é fácil, mas você tem que trabalhar duro para isso. Como todos os jovens pilotos, passei muito tempo fora de casa. Meu pai me ajudou muito e me preparou bem, mas não há garantia de que você chegará à Fórmula 1. Como família, esse sempre foi o objetivo. Foi um dia incrível. Eu nunca vou esquecer aquele dia", revelou o piloto da Red Bull, cujos pais também tiveram as suas carreiras no automobilismo. Sua mãe, Sophie-Marie Kumpen, foi campeã no kart, enquanto que o pai, Jos Verstappen, pilotou na Fórmula 1.

"Guardarei sempre memórias especiais do Barcelona", continuou Verstappen. "A primeira vitória sempre é muito emocionante, especialmente quando é uma surpresa para todos. Não fico emocionado com tanta frequência, mas naquele dia eu tinha lágrimas nos olhos, assim como meu pai", revelou. Sobre a disputa com as Mercedes, o piloto da Red Bull ressaltou que a definição do vencedor na Catalunha sairá de quem escolher o melhor ajuste para o carro e a melhor estratégia para classificação e corrida.

"Voltaremos a andar próximos e só depende de quem encontrar os melhores ajustes. Barcelona é um circuito que conhecemos muito bem. Estamos em uma corrida de desenvolvimento com a Mercedes e precisamos garantir que manteremos esse nível pelo resto da temporada. Mesmo se vencermos, há muitas coisas que podemos aprender", finalizou.

Distante apenas oito pontos do líder Lewis Hamilton, Verstappen pode assumir a ponta do campeonato no GP da Espanha. Os treinos livres começam nesta sexta-feira, às 6h30 (de Brasília). No mesmo dia, às 10 horas, acontece o segundo treino livre. O terceiro está agendado para sábado, às 7 horas. Mais tarde, às 10 horas, os pilotos vão acelerar em busca da pole position no treino oficial de classificação. A corrida será no domingo, às 10 horas.