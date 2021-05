GCM de Santo André prende indivíduo por descumprimento de medida protetiva

da Redação



01/05/2021 | 19:17



Na noite de sexta-feira (30), a GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André prendeu um homem que descumpriu uma medida de proteção judicial referente à ex-companheira. A moradora do Jardim Santo André conseguiu acionar a Patrulha Maria da Penha da guarda e informou que seu ex-companheiro estava tentando invadir sua residência.

No local, os GCMs notaram que o indivíduo havia adentrado a residência. A ação correu com o cerco à casa e, diante do flagrante delito e iminente risco à vida da mulher, os agentes iniciaram a invasão. No interior da casa detiveram o homem, que recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 6° Distrito Policial, ficando à disposição da Justiça.

Os munícipes podem acionar a Guarda Civil Municipal de Santo André pelo telefone 153.