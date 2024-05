Centro Hospitalar de Sto.André começa a realizar cirurgias eletivas de catarata

O CHM (Centro Hospitalar Municipal) Dr. Newton da Costa Brandão, em Santo André, começou neste sábado (4) a realizar cirurgias oftalmológicas de catarata. A medida visa absorver parte da demanda do município.

A Secretaria de Saúde de Santo André iniciou os atendimentos no CHM com a cirurgia em 20 pacientes. A expectativa é de que os procedimentos sejam realizados, inicialmente, aos sábados, com a possibilidade de ampliação das agendas.

"Iniciamos mais esta ação para melhorar a qualidade de vida da nossa gente, permitindo que essas pessoas voltem a enxergar normalmente e recebam um tratamento adequado dentro deste novo modelo de gestão que implementamos para agilizar os atendimentos e zerar filas", destacou o prefeito Paulo Serra.

Até chegar à última etapa do processo, que é a cirurgia, o munícipe é atendido inicialmente pela rede de atenção básica do município e, posteriormente, encaminhado ao oftalmologista, no Poupatempo da Saúde, localizado dentro do Atrium Shopping. A partir daí, caso haja indicação cirúrgica por parte do médico especialista, os exames pré-operatórios são realizados e a data da cirurgia marcada.

"Dentro do processo de desenvolvimento que o CHM vem passando nos últimos anos, o início das cirurgias oftalmológicas demonstra o potencial e funcionalidade do SUS (Sistema Único de Saúde) de Santo André", disse o médico Willian Faria, diretor técnico do CHM, que acompanhou o início dos atendimentos.

"Essa estratégia confirma que a rede de saúde andreense está articulada para cuidar dos usuários com profissionais altamente qualificados, com acesso e cuidado à população de forma integral e universal', completou o diretor geral da rede de Atenção Hospitalar, Victor Chiavegato.

Gilmar Perencin, 67 anos, uma das primeiras pessoas atendidas neste sábado, destacou a agilidade no atendimento e como esse procedimento o encheu de esperança. “Desde que descobri a catarata até o meu encaminhamento, fui muito bem atendido. Agora estou mais sossegado, que vou conseguir recuperar a minha capacidade de ver e é vida que segue”, comentou.

A DOENÇA

A catarata é a doença que mais causa cegueira no mundo, de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde). Uma das principais causas é o envelhecimento, que causa uma lesão ocular que deixa o cristalino dos olhos opaco. O único tratamento possível nestes casos é o cirúrgico.

A realização da cirurgia de catarata é rápida, não causa sequelas e é feita com o uso de anestesia local. Na ocasião, o cirurgião realiza a substituição do cristalino danificado e é colocada uma lente artificial, que vai recuperar a função perdida da visão.

No hospital, antes da cirurgia oftalmológica, é utilizado um colírio para dilatação da pupila. Como os procedimentos são rápidos, os pacientes operados têm alta no mesmo dia, com recomendação de uso de colírio a base de antibiótico e corticóide, em casa, durante o pós-cirúrgico.

Além de iniciar cirurgias de catarata no CHM, algo histórico no município, parte da demanda seguirá absorvida pelo Centro Universitário da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC).