Festival Sabores da Cidade começa em Santo André

Começa hoje um evento gastronômico inédito que promete agitar a região: o Festival Sabores da Cidade - 471 Motivos para Amar Santo André. Cerca de 80 estabelecimentos do segmento gastronômico aderiram à proposta da Prefeitura de Santo André e colocaram em seus cardápios um combo ou prato especial para o Festival, com preço promocional e com um nome que faz referência a algum aspecto do município, que completou 471 anos recentemente.

Todas as informações sobre o festival, que será realizado de 13 de maio a 11 de junho, como a lista de estabelecimentos participantes, os nomes e as fotos dos pratos podem ser conferidas no site festivalsaboresdacidade.com.br. Participam da iniciativa bares, restaurantes, lanchonetes e similares. Todos os empreendimentos serão identificados com um banner promocional feito em tecido de bandeira e terão prismas identificadores do festival nas mesas.

“Escolhemos estas datas para ativar os restaurantes durante um período que fica entre duas datas importantes para o segmento gastronômico, o Dia das Mães, comemorado neste ano no dia 12 de maio, e o Dia dos Namorados, no dia 12 de junho, trazendo ainda mais força para um dos setores que mais tem se expandido em Santo André nos últimos anos”, diz o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

Santo André hoje é um dos principais polos gastronômicos da Região Metropolitana depois da Capital. Os investimentos neste segmento, levando-se em conta apenas os divulgados pelas empresas, já ultrapassam a ordem de R$ 45 milhões e geraram mais de mil empregos diretos desde 2017. Entre as empresas que aportaram na cidade neste período estão La Guapa, Fazenda Macaxeira e Quintal do Espeto.

“Segundo dados da ABF, Associação Brasileira de Franchising, divulgados no segundo semestre de 2023, Santo André foi a 10ª cidade do país no ranking de atração de novas franquias, onde o setor gastronômico foi o grande destaque. O Festival de Sabores é mais uma engrenagem virtuosa sendo ativada. Ao incentivar o turismo e a gastronomia como agora, contribuímos com o crescimento dos estabelecimentos, a consequente geração de emprego e o desenvolvimento da cidade”, acrescenta Banzato.

Realizado pela Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, o Festival Sabores da Cidade conta com a parceria de Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), Sebrae, grupo Betel Serviços, Um mais Humm (livro de desconto) e Sintragastroh (Sindicato dos Trabalhadores no Comércio e Serviços em Geral de Gastronomia, Alimentos Preparados, Bebidas a Varejo e meios de Hospedagem de Santo André, São Caetano, Mauá e Ribeirão Pires).