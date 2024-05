Música, cultura e lazer roubam a cena amanhã no Jardim do Estádio

O Jardim do Estádio, em Santo André, recebe amanhã o festival Em Toda a Cidade, que leva música, cultura, lazer, gastronomia e entretenimento para os bairros andreenses. Nesta edição, que é a segunda do ano, o evento chega à quadra da Sajea (Sociedade Amigos do Jardim do Estádio e Adjacências), na Rua Ingá, 379, das 12h às 20h. O evento é gratuito.

O hip hop do DJ Bola 8 abre a programação musical às 12h e o rap de Ubiel vem na sequência, às 14h. O samba da Sajea é a atração das 15h30. Às 17h, sobe ao palco o ator e cantor Sandrão RZO, que interpreta o Badá da série Sintonia, produzida pela Netflix.

O samba de Breno Faria, ex-vocalista do grupo Katinguelê, encerra a programação às 18h30. Além disso, ao longo do dia haverá apresentação do MC Esquilo.

O objetivo principal do evento é descentralizar as atividades de lazer e entretenimento, levando atrações e diversão para todas as comunidades e bairros da cidade. Além de muita música, o festival conta com tendas gastronômicas, food trucks e beer trucks, além de muita diversão e atividades para crianças.

TEATRO

Dos Prazeres é o primeiro espetáculo em cartaz no Teatro Municipal Maestro Flavio Florence após reforma e modernização do equipamento cultural de Santo André. A segunda apresentação será realizada hoje, com início às 20h, e os interessados podem retirar os ingressos 30 minutos antes.

A peça tem como enredo uma atriz, sozinha no palco, obcecada por uma personagem que sonha com a própria morte e começa os preparativos para o seu funeral. O monólogo entrelaça biografia e ficção. Enquanto se prepara para a morte, personagem e atriz encontram novos sentidos para a vida.

Maristela Chelala é autora e diretora dos monólogos Pontos de Vista de um Palhaço e Sobre o Voar. Escreveu e dirigiu O Mistério no Expresso do Oriente, versão clownesca de Agatha Christie.

A programação teatral na cidade conta com outras apresentações no fim de semana, desta vez no Teatro Conchita de Moraes. No sábado (4), às 19h, é a vez da peça Nova Era de Saint German, que conta a vida de Saint Germain em uma perspectiva espírita contada no palco em uma hora e meia de encenação.

Já no domingo (5), às 15h, o espetáculo infantil Bluey é que toma conta do palco do Teatro Conchita de Moraes. O desenho animado australiano, com dinâmica educativa e pedagógica, promete conquistar diversas famílias, que irão curtir de perto e ao vivo as aventuras de Bluey, uma adorável, criativa e divertida cachorrinha de seis anos de idade, que vive com seus pais amorosos e atenciosos: Bandit e Chilli, e mais sua irmãzinha de quatro anos, Bingo.