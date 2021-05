01/05/2021 | 15:11



A influencer Bianca Andrade encantou os seguidores do Instagram neste sábado, dia 01, ao exibir o barrigão de gravidez! A musa está esperando o primeiro filho, fruto do relacionamento com Fred. Na legenda, ela escreveu:

Neném passando pra perguntar se vocês já estão participando do challenge de Boca Rosa Hair.

A foto da carioca repercutiu na web, e recebeu vários comentários, como o de Vivian Amorim:

Socorro, que mamãe mais linda, escreveu a apresentadora.

Nah Cardoso também deixou uma mensagem para a mamãe de primeira viagem:

Ai, a barriguinha. Que amor, amiga!