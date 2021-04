Do Dgabc.com.br



29/04/2021 | 00:01



A Prefeitura de Ribeirão Pires tenta junto aos governos estadual e federal reforço no chamado kit entubação, composto por medicamentos que são usados por pacientes internados em estado grave nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva). De acordo com o Paço, o estoque daria para atender à demanda até hoje, mas, diante do baixo consumo ontem no hospital de campanha, a cidade ganhou fôlego de um dia para resolver o problema e prevê que os remédios durem até amanhã.

“A cidade não recebeu medicamentos do kit entubação e não há previsão para isso. A quantidade de dias do estoque de medicamentos varia de acordo com a demanda. Hoje (ontem) temos medicamentos ainda para dois dias, pois o consumo foi menor. Ou seja, no momento, conseguimos atender à demanda até sexta-feira (amanhã)”, disse o Paço, em nota.

As outras cidades da região têm situação um pouco mais confortável. Santo André e Rio Grande da Serra garantiram que não faltam insumos. São Bernardo tem capacidade para mais 24 dias, seguida de São Caetano, com nove dias. Diadema disse que tem condição de atender de sete a dez dias. Mauá garante o kit entubação por mais nove dias.