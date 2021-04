Aline Wirley, ex-Rouge, erra no tom e fica com cabelo laranja!

24/04/2021 | 16:11



Aline Wirley, ex-integrante da banda Rouge, usou suas redes sociais para mostrar um pequeno acidente que aconteceu em seu cabelo após ela tentar usar um tonalizante. A cantora queria manter o vermelho vivo, mas acabou conseguindo uma tonalidade mais alaranjada. Eita!

Apesar do susto, Aline não deixou de ver a situação com bom humor. Em uma foto no Instagram, ela escreveu:

Um solzinho com o sol e o meu cabelo laranja, que deixei passar o tom ontem à noite, quando resolvi tonalizar. Acontece! Ótimo dia pra vocês.

Nos comentários, os internautas aprovaram o novo visual, apesar dos contratempos. Uma internauta escreveu:

Mas ficou lindo! Mantém o colorido Aline... Só redobre os cuidados!

Enquanto outra elogiou:

Continua linda.