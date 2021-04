Grazi Massafera faz vídeo lavando a louça e a roupa e brinca: Prazeres do lar

24/04/2021 | 11:10



Os famosos têm muitas mordomias, mas parece que não abrem mão de muitas atividades cotidianas. Por isso, muitas vezes eles são flagrados (ou eles mesmo mostram) momentos do dia a dia que nos fazem lembrar que eles são gente como a gente. Grazi Massafera, por exemplo, mostrou que pega firme nos serviços domésticos e publicou vídeos no Instagram enquanto lavava a louça, colocava suas roupas para lavar e depois estender no varal e, por fim, assistindo ao BBB21.

A atriz ainda brincou sobre os prazeres do lar ao ver tudo limpinho com até dicas de como lavar as peças de roupa mais delicadas.

Aquele espacinho sem vergonha que a gente arruma pra cuidar da vida dos outros. E já voltamos pra estender a roupa lavada e dormir plena, escreveu ela ao fazer uma pausa nos afazeres para acompanhar ao programa.