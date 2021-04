Cantor sertanejo, traído pela ex-mulher e atual de Marlon, está namorando apresentadora

23/04/2021 | 11:11



Em novembro de 2020 o cantor sertanejo Marlon se envolveu em uma polêmica e tanto ao ser acusado por sua então esposa, Letícia Vieira, de traí-la com sua melhor amiga, Maria Clara - que na época era casada com o também sertanejo Bruno Araújo.

Marlon e Letícia tinham vivido um relacionamento relativamente longo, e participaram juntos do Power Couple em 2018. O fim do relacionamento foi conturbado, sendo que logo após a separação Marlon e Maria começaram a namorar e até mesmo ameaçaram processar Letícia por difamação. Pouco tempo depois, o novo casal mostrou que estava seguindo em frente ao anunciar a gravidez de Maria Clara.

Mas parece que os dois não são os únicos a decidir superar a polêmica e seguir com a vida! De acordo com o jornal Extra, o ex-marido de Maria Clara, Bruno, também encontrou um novo amor: a ex-apresentadora infantil Jackeline Petkovic. E o casal parece não estar tentando esconder o relacionamento, já que passou a publicar fotos juntos no Instagram.

Jackeline tem 40 anos de idade e ficou conhecida por apresentar diversos programas infantis famosos no final dos anos 1990, como Bom dia & Cia e Fantasia.