João Luiz é o 12º eliminado do 'BBB 21'

23/04/2021 | 10:24



João Luiz foi o décimo segundo eliminado do Big Brother Brasil 21 na noite desta quinta-feira, 22. Com 58,86% dos votos, o professor enfrentou o paredão com Arthur, que recebeu 28,21% das intenções de saída do público, e Pocah, que teve 12,93%.

A berlinda recebeu 86.040.087 votações do público através do site do GShow.

No discurso final, Tiago Leifert deu a entender que o eliminado da noite desta quinta deveria ter se posicionado mais em algumas questões dentro da casa, apesar de demonstrar força e posicionamento. Camilla de Lucas, melhor amiga do professor no reality, se emocionou bastante com a saída dele.

João Luiz fez uma despedida breve. Na sequência, conversou com o apresentador do BBB 21 e participou de uma "live" no site da Globo com Ana Clara. Apesar de ter sido eliminado, ao contrário de outros participantes, João Luiz sai do reality sem grandes confusões e com o carinho do público do lado de fora do programa. Quando viu o número de seguidores que tem agora nas redes sociais, o professor mostrou surpresa.