23/04/2021 | 00:01



O setor supermercadista criou campanha Doação Super Essencial, que vai arrecadar recursos que serão destinados a distribuição de cartões no valor de R$ 100 para a população vulnerável fazer compras em supermercados do País. A iniciativa da Abras (Associação Brasileira de Supermercados) envolve suas 27 afiliadas e terá ação inicial organizada pela Apas (Associação Paulista de Supermercados).

A operação tem o apoio da ONG (Organização Não Governamental) Ação Cidadania e do WFP (Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos) das Nações Unidas. A Abia (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos) tem papel importante na campanha, atraindo a participação do setor nas doações.

Para o presidente da Abras, João Galassi, a ação solidária é fundamental no momento em que parcela considerável da população não tem acesso a alimentos. “Todos os setores precisam estar unidos para socorrer as famílias que foram atingidas pela pandemia”, pontuou.

A distribuição dos cartões vai ocorrer pela própria empresa que fez a doação e quer ajudar alguma comunidade específica, ou, caso a empresa não queira se responsabilizar pela distribuição, os cartões são entregues pela Apas e Abras para programas sociais de governos de Estado e prefeituras.