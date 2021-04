EC S.Bernardo vence a primeira com gol aos 50 do segundo tempo

Dérek Bittencourt

21/04/2021 | 00:14



O EC São Bernardo quebrou dois tabus de uma só vez no Paulista da Série A-2. Ontem, em Taubaté, recebeu o Monte Azul, marcou seus dois primeiros gols no torneio e, de quebra, conquistou a primeira vitória, por 2 a 1, subindo ao 13º lugar. O tento que deu o triunfo foi marcado pelo meia Felipe Souza, em pênalti convertido aos 50 minutos do segundo tempo.

O técnico Renato Peixe promoveu alterações no time, com relação ao último jogo antes da paralisação do campeonato. Diego, Dudu Lima e Felipe Sussai foram as novidades no time que, no entanto, teve muita dificuldade no começo do jogo. Tanto que o Monte Azul criou as duas primeiras oportunidades de abrir o placar. Logo aos dois minutos, Mineiro finalizou com perigo e Gustavo desviou para escanteio. Aos cinco, foi a vez de João Caleri tentar, mas errou o alvo. A única oportunidade do Cachorrão veio com Victor Sapo, aos 22: da pequena área ele arriscou uma puxeta e parou na defesa de André.

No segundo tempo, porém, a rede balançou. Melhor organizado, o Monte Azul trocou passes e chegou à linha de fundo pela direita; a bola foi cruzada e João Caleri pegou de primeira, mandando no contrapé de Gustavo.

Com o peso de ter perdido as quatro partidas anteriores, restou ao EC São Bernardo colocar a bola no chão e reagir. E foi o que aconteceu, a partir das mexidas de Renato Peixe. Aos 21, Tatá enfiou por sobre a zaga, Raul invadiu a área e bateu firme: 1 a 0. Na base da pressão, o Cachorrão virou. Aos 48, Raul foi derrubado na área: pênalti; Felipe Souza bateu e definiu a virada.