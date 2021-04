Da Redação



18/04/2021 | 11:09



A Polícia Ambiental que atua no Grande ABC impediu cerca de 20 pessoas a iniciar trilha na Vila de Paranapiacaba, em Santo André, na manhã deste domingo. Devido pandemia do novo coronavírus, os caminhos estão com acesso restrito.

Conforme relatos dos próprios policiais, os visitantes se preparavam para iniciar a trilha da Antena, na Vila, quando foram abordados pelos agentes de segurança.

As trilhas de Paranapiacaba devem ser percorridas com guias credenciados pela Prefeitura de Santo André, a fim de se evitar perigos na mata. As trilhas que pertencem ao Parque Estadual da Serra do Mar estão com acesso restrito, devido pandemia do novo coronavírus.