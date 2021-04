Diadema inicia hoje campanha de vacinação contra a gripe

Do Dgabc.com.br



10/04/2021 | 11:38



A Prefeitura de Diadema começa hoje a Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe). Exclusivamente neste primeiro dia, a imunização ocorre nas 20 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), das 8h às 16h. Os primeiros grupos prioritários serão crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes e puérperas. Os profissionais da saúde que atuam na linha de frente serão vacinados em seus respectivos locais de trabalho. Nas outras cidades do Grande ABC a campanha começa na segunda-feira.

Conforme orientações do PNI (Programa Nacional de Imunização), a campanha deste ano será disponibilizada em três etapas, entre 12 de abril e 9 de julho. Os usuários deverão procurar o posto de vacinação de acordo com o calendário (veja acima). A recomendação é para que o usuário apresente carteira de vacinação, documento pessoal com foto e, se possível, cartão SUS (Sistema Único de Saúde). Menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável.

“É importante lembrar que, mesmo no período da pandemia da Covid, outras doenças como a Influenza também estão em circulação, então é de vital importância que as pessoas procurem a imunização. E diante disso, Diadema também adotou a estratégia de realizar, concomitantemente, a atualização da caderneta de vacinação para estes grupos, com a oferta das demais vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação”, explicou Rejane Calixto, secretária municipal da Saúde.

Especialistas alertam que é preciso esperar 14 dias entre a vacina da Influenza da imunização contra a Covid, mas que a que protege do coronavírus deve ser priorizada.