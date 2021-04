Três cidades vacinam hoje profissionais da educação

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



10/04/2021 | 11:17



Santo André, São Bernardo e Diadema iniciam hoje a vacinação de profissionais da educação básica das redes privada e pública com 47 anos ou mais. A expectativa é a de que 350 mil profissionais sejam imunizados. É necessário que todos tenham se cadastrado no site vacinaja.sp.gov.br/educacao.

Em Santo André é preciso se cadastrar também no site psa.santoandre.br/vacinacovid para saber a qual ponto se dirigir. Em São Bernardo, a aplicação das doses será no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib (Avenida Kennedy, 1.115, Parque Anchieta), das 8h às 12h e das 13h às 17h. Além do cadastro no site do governo do Estado, é necessário agendamento obrigatório no site da Prefeitura (www.saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus).

Em Diadema, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estarão abertas das 8h às 16h e é preciso apresentar o documento e o comprovante do cadastro no site do governo do Estado e que foi enviado por e-mail.

As demais cidades vacinam a partir de segunda-feira. Em São Caetano a imunização será no Estádio Anacleto Campanella, segunda e terça-feira, das 8h às 14h, em sistema drive-thru, e também com área para atendimento de pedestres. No site coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br o profissional escolhe dia e horário.

Em Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, a vacinação vai ocorrer de forma escalonada. Ribeirão vacina na Escola Municipal Engenheiro Carlos Rohm I, na Rua 1° de Maio, 170, Jd. Itacolomy. Em Rio Grande da Serra, a vacinação será no Teatro Municipal Zulmira Teixeira Jardim, Av. Dom Pedro I, 439, Centro. Mauá terá vacinação em cinco escolas da rede estadual: Professora Therezinha Sartori, Dona Marcelina Maria Da Silva Oliveira, João Paulo II, Hans Grudzinki e Professora Marlene Camargo Ribeiro. Os endereços e horários estão disponíveis no site https://demaua.educacao.sp.gov.br/redes-2.