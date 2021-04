Santo André começa a vacinar profissionais da educação básica

Do Dgabc.com.br



A Prefeitura de Santo André começou neste sábado (10) a imunizar os profissionais da educação básica das redes pública e privada com 47 anos ou mais. A campanha foi iniciada na UBS (Unidade Básica de Saúde) Vila Guiomar, onde três professoras receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. Os demais profissionais devem ser imunizados a partir da próxima segunda-feira (12). As cidades de São Bernardo e Diadema também deram início na imunização dos funcionários do setor na manhã de hoje.

Diretora da Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Paulo Freire, na Vila Matarazzo, no município andreense, Denise Marreno, 52 anos, contou que sentiu-se "lisonjeada" por ser convidada a dar o início na campanha. "A expectativa era muito grande (para a vacinação). É um momento muito importante para nós da educação, estávamos ansiosos, e só temos a agradecer", afirmou.

A secretaria de educação do município, Cleide Bochixio, comemorou o início da campanha. "É uma grande satisfação estarmos aqui cumprindo nossa meta em vacinar nossos profissionais. Todos que trabalham nas escolas, diretamente com as crianças, estarão nessa primeira fase de imunização. Estamos lidando diariamente com os todos os 33 mil alunos do município, e é muito importante que todos estejam imunizados. Esses profissionais são essenciais", pontuou a chefe da pasta.

Para que os profissionais possam se vacinar a partir de segunda-feira, é preciso que todos tenham se cadastrado no site vacinaja.sp.gov.br/educacao. Em Santo André, os educadores devem se cadastrar também no site psa.santoandre.br/vacinacovid para saber a qual ponto se dirigir. Em São Bernardo, a aplicação das doses será no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib (Avenida Kennedy, 1.115, Parque Anchieta), das 8h às 12h e das 13h às 17h. Além do cadastro no site do governo do Estado, é necessário agendamento obrigatório no site da Prefeitura (www.saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus).

Em Diadema, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estarão abertas das 8h às 16h e é preciso apresentar o documento e o comprovante do cadastro no site do governo do Estado e que foi enviado por e-mail. Em São Caetano a imunização será no Estádio Anacleto Campanella, segunda e terça-feira, das 8h às 14h, em sistema drive-thru, e também com área para atendimento de pedestres. No site coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br o profissional escolhe dia e horário.

Em Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, a vacinação vai ocorrer de forma escalonada. Ribeirão vacina na Escola Municipal Engenheiro Carlos Rohm I, na Rua 1° de Maio, 170, Jd. Itacolomy. Em Rio Grande da Serra, a vacinação será no Teatro Municipal Zulmira Teixeira Jardim, Av. Dom Pedro I, 439, Centro. Mauá terá vacinação em cinco escolas da rede estadual: Professora Therezinha Sartori, Dona Marcelina Maria Da Silva Oliveira, João Paulo II, Hans Grudzinki e Professora Marlene Camargo Ribeiro. Os endereços e horários estão disponíveis no site https://demaua.educacao.sp.gov.br/redes-2.