Sto. André abre vagas para cursos de qualificação profissional com Senac

A Prefeitura de Santo André abriu, em parceria com o Senac, novas vagas para cursos de qualificação profissional para várias áreas de atuação, como recepcionista, auxiliar de recursos humanos, de serviços contábeis e zelador.

As formações são oferecidas pela Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, pela secretaria de Educação e pela Escola de Ouro Andreense. e serão ministrados no Centro Público de Formação Profissional (CPFP) João Amazonas, no Jardim Rina, e no Cesa Cata Preta, na Vila João Ramalho.

Serão formadas turmas de até 35 participantes cada nos cursos de auxiliar de serviços contábeis e de zelador, que acontecerão no CPFP João Amazonas; outras 40 para auxiliar de RH e 40 para auxiliar de serviços contábeis, realizadas no Cesa Cata Preta, e outras 27 vagas cada para as as funções de auxiliares no CPFP.

As inscrições para essas oportunidades vão até o próximo dia 30 de abril e são presenciais, efetivadas diretamente nas unidades onde os cursos acontecerão. As aulas terão início do próximo dia 13 de maio e prosseguem até o dia 12 de julho.

No curso de recepcionista, a programação traz técnicas de atendimento presencial, virtual e telefônico em empresas e organizações para fazer uma recepção de qualidade aos clientes e ao público em geral.

Pelo curso de assistente de RH, a grade ensina o profissional a auxiliar nos processos de recrutamento, seleção e integração, na elaboração de planos de cargos e salários e em ações de qualidade e segurança no trabalho.

Já no curso de auxiliar de serviços contábeis, o participante aprenderá a auxiliar nas atividades de escrituração de notas fiscais e obrigações acessórias, além de processos de folha de pagamento, contratações e demissões.

Na qualificação profissional de zelador, o foco será pela conservação e manutenção de condomínios, além de acompanhar as atividades das equipes de segurança pessoal e patrimonial nos empreendimentos comerciais e residenciais.

Para confirmar a participação nos cursos oferecidos é necessário que o interessado preencha uma ficha de inscrição, levando documentos pessoais como RG, CPF e também comprovante de residência. A carga horária dos cursos oferecidos é de 160 horas.

Confira abaixo os horários dos cursos de qualificação profissionais oferecidos em parceria com o Senac.

Recepcionista

Das 8h às 12h – CPFP João Amazonas

Das 13h30 às 17h30 – Cesa Cata Preta

Assistente de RH

Das 8h às 12h – Cesa Cata Preta

Das 8h às 12h - CPFP João Amazonas

Das 13h30 às 17h30 – CPFP João Amazonas

Auxiliar de Serviços Contábeis

Das 13h30 às 17h – CPFP João Amazonas

Zelador

Das 13h30 às 17h30 - CPFP João Amazonas

Locais das aulas:

Cesa Cata Preta - Estrada Cata Preta, 810 - Vila João Ramalho

CPFP João Amazonas - Rua Antonio Sebastião Esqualize, 1 - Jardim Rina