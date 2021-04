Warner Channel recheia programação com episódios inéditos de 'The Flash' e 'Supergirl'

Do Diário do Grande ABC



11/04/2021 | 00:01



A Warner Channel movimenta sua programação com episódios inéditos de duas séries protagonizadas por super-heróis da DC Comics adaptados para o formato da televisão. O material está reunido no bloco especial Domingo Heróico, exibido semanalmente no período da noite.

Alguns capítulos da sétima temporada de The Flash já começaram a ser exibidos, sempre a partir das 22h. Barry Allen (Grant Gustin) precisa comandar equipe para reaver a antiga versão de sua mulher, Iris West, presa no chamado mirrorverse. O herói também lida com a busca por sua velocidade ilimitada.

Hoje, às 22h50, ocorre a estreia do sexto e último ano de Supergirl. A protagonista Kara Danvers (Melissa Benoist) tenta impedir que o vilão Lex Luthor controle a população a seu favor e avance cada vez com o plano de acabar com a heroína.