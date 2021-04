Demi Lovato relembra overdose em clipe de Dancing With The Devil

02/04/2021 | 12:10



Demi Lovato divulgou, nesta sexta-feira, dia 2, o videoclipe da música Dancing With The Devil, que faz parte de seu novo álbum de mesmo nome! Nele, a cantora aparece em várias cenas que relembram sua overdose de 2018. No Instagram, a cantora celebrou o lançamento da canção e escreveu:

O videoclipe de Dancing With The Devil já foi lançado. Obrigada por ouvir e obrigada por me ouvir. Se você ou alguém que você conhece precisa de apoio, lembre-se de que não há problema em pedir ajuda.

Com o lançamento do novo álbum de Demi, surgiram boatos de um possível romance com Noah Cyrus, irmã de Miley Cyrus. Isso porque Noah participou da gravação da música Easy, que compõe o projeto. Segundo o site Page Six, uma fonte chegou a dizer:

- Elas são muito próximas e têm se encontrado.

Porém, outra fonte próxima a Demi disse que o boato é estranho e insistiu elas não estão namorando:

- Elas jantam às vezes, mas não são românticas. Elas se reuniram para essa música, que meio que saiu de última hora, e elas saíram juntas.