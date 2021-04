Barreiras sanitárias causam trânsito na chegada ao Litoral de São Paulo

Do Diário do Grande ABC



02/04/2021 | 12:04



Nesta sexta-feira (2), o tráfego está lento na chegada ao Guarujá pela SP 248, do km 7 ao km 8, por barreira sanitária.



Pelo mesmo motivo, há lentidão na chegada à Praia Grande pela rodovia dos Imigrantes, do km 69 ao km 70.



Nas outras rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) o movimento segue tranquilo.



Tempo bom e visibilidade boa.



O SAI está em Operação Normal (5x5). Para a descida, os motoristas utilizam a pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada pelas pistas norte das duas rodovias.



O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, dos km 270 ao km 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera - Guarujá).