Vice-governador debate cidades inteligentes em encontro de Santo André

O conceito de cidades inteligentes foi tema de um fórum regional em Santo André nesta terça-feira (7), com a presença de prefeitos, secretários municipais e especialistas sobre o assunto. O evento contou com a presença do vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), e do prefeito Paulo Serra (PSDB), que apresentaram tópicos desenvolvidos no Estado e no município andreense, como o avanço do uso de tecnologia na segurança pública e na mobilidade urbana.

A programação foi realizada no Teatro Conchita de Moraes, localizado na Praça Rui Barbosa, 12, em Santa Teresinha. O objetivo do evento foi fomentar cidades inteligentes no Estado, trabalhando uma gestão pública municipal moderna, alinhada com pilares de inteligência, sustentabilidade e resiliência. Houve uma série de apresentações sobre a temática, feita por nomes como Anderson Farias (PSD), prefeito de São José dos Campos, e Pétala Lacerda (Republicanos), prefeita de Caçapava.

“Não tenho dúvida de que o conceito de cidades inteligentes é algo obrigatório para os municípios que querem se desenvolver cada vez melhor, sem prejuízo em questões importantes e tradicionais como saúde, educação e atendimento direto e físico ao morador, mas sem dúvida a tecnologia agrega muito e, para nós, é emotivo de muito orgulho sediar este encontro regional,” afirmou o prefeito Paulo Serra.

O chefe do Executivo andreense listou uma série de ações na área de inovação, como a instalação de pontos de wi-fi livres, as cerca de 3.500 câmeras de monitoramento separadas pela cidade, as 26 estações meteorológicas municipais, as bocas de lobo inteligentes, a marca de 100% de transporte público monitorado por GPS, os semáforos inteligentes, um sistema de comunicação e transmissão de dados a comunidades remotas, além de avanços na tecnologia 5G, alcançando 98,9% dos lares.

Além das autoridades, participaram o secretário de Inovação e Administração de Santo André, Pedro Seno, o CEO do ISCBA (Instituto Smart City Business América), Leopoldo Albuquerque, e o vice-presidente do ISCBA, Lívio Giosa.

O evento se concentrou em em debater a promoção de uma sociedade mais sustentável em termos econômicos, sociais e ambientais, impulsionada pela tecnologia e pela inovação. O ponto principal é tornar as cidades inclusivas e criativas, abraçando a transformação digital e comprometendo-se a melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Além dos pilares de tecnologia, inovação e sustentabilidade, o encontro destaca ainda a importância da resiliência. Isso significa reduzir os riscos de desastres naturais nas áreas urbanas, concentrando-se na prevenção, na antecipação de incertezas e ameaças e na capacidade de recuperação rápida e eficaz, por meio de socorro assertivo

ESTADO

Durante o evento, Ramuth listou ações como o sistema de transferência 100% digital de veículos registrados em São Paulo, disponível a qualquer hora, sem intermediários ou idas a cartórios – ação que pode ser feita em poucos minutos por meio do aplicativo do Poupatempo. Além disso, o vice-governador citou o Desenvolve SP, agência de fomento do governo do Estado de São Paulo que promove, desde 2009, o desenvolvimento sustentável por meio da concessão de crédito para micro, pequenas e médias empresas paulistas, além de municípios.

“Costumo dizer que a melhor definição da palavra cidade inteligente é focar em ‘gente’, pensando em como implementar políticas públicas para transformar a vida das pessoas para melhor, e para isso as ferramentas tecnológicas são fundamentais”, disse o vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth. “Hoje não vivemos sem tecnologia em nossas casas e no Estado e prefeituras não poderia ser diferente, um encontro como esse ressalta as iniciativas e é uma grande troca de experiências.”

O encontro foi promovido pelo ISCBA, que está presente em nove países do continente americano e promove o avanço das discussões relacionadas às smart cities na região, sendo líder da iniciativa para criação de um ecossistema e de um mercado de Cidades Inteligentes no Brasil. Tem o apoio da Desenvolve SP, do CECI (Centro de Estudos de Cidades Inteligentes, Sustentáveis e Resilientes) e da Media Lab.

Santo André tem dois trabalhos selecionados para congresso da Assemae

Multiplicar as boas práticas de gestão pública voltadas ao manejo de resíduos sólidos e à educação ambiental, e compartilhar conhecimento com outras cidades do país são os objetivos das apresentações que os técnicos do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) farão durante o 52º Congresso Nacional da Assemae (Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento). O evento ocorre entre os dias 20 e 24 de maio em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Os dois trabalhos inscritos pela autarquia foram selecionados pela comissão da entidade para apresentações orais durante os dias de evento. Esta é mais uma oportunidade do Semasa mostrar as iniciativas desenvolvidas em solo andreense.

O primeiro projeto a ser apresentado traz a trajetória do trabalho técnico socioambiental desenvolvido pela Gerência de Educação e Mobilização Ambiental do Semasa na execução dos dez novos ecopontos do município. Entre as atividades desenvolvidas durante os trabalhos, destacam-se a pesquisa para compreender os hábitos da população sobre o descarte de resíduos e a formação com cooperados sobre manejo de resíduos eletroeletrônicos.

O segundo trabalho trata dos 25 anos do Departamento de Resíduos Sólidos, elencando os trabalhos, avanços e desafios voltados e desenvolvidos na gestão de resíduos sólidos andreense, desde que o Semasa se tornou o órgão responsável pela execução destes trabalhos na cidade. A ideia é explorar a gestão integrada de resíduos, contextualizando tanto a parte operacional quanto os novos projetos socioambientais.

Também em maio, a autarquia fará a apresentação do projeto Água, Câmera e Ação no Congresso Internacional das Cidades Educadoras, que ocorre em Curitiba, momento no qual a cidade receberá o Prêmio Internacional das Cidades Educadoras junto com os projetos do México e de Portugal, que completam o trio premiado.