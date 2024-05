Romaria da Diocese de Sto.André leva 15 mil fiéis para Aparecida

A Romaria da Diocese de Santo André reuniu cerca de 15 mil fiéis das sete cidades do Grande ABC com destino a Aparecida, no interior de São Paulo. Ao todo, 289 ônibus saíram da região para participar da missa realizada no sábado (4) pelo bispo dom Pedro Carlos Cipollini, em cerimônia que coincidiu com o 72º aniversário dele.

O evento foi marcado pela presença de 99 padres e 20 diáconos. “Não é possível pregar o Evangelho sem promover a vida, sem se comprometer com a vida de cada pessoa”, disse o bispo ao destacar o compromisso da Diocese com uma igreja viva e solidária.

Para Aparício Alves de Santana, 55 anos, da Paróquia Jesus Bom Pastor, localizada em Mauá, a presença da juventude durante a romaria foi algo que chamou atenção. “É realmente inspirador ver uma presença tão expressiva de jovens aqui hoje. Isso marca um momento importante para a diocese, evidenciando o vigor e o futuro promissor de nossa igreja”, comentou.

Pietra Mello Munin, 49, integrante do Santuário de Nossa Senhora Aparecida em São Bernardo, destacou a importância da romaria para marcar os 70 anos da Diocese, que serão celebrados em julho. “Esta missa é um momento emocionante para as festividades de aniversário da diocese. É um momento crucial para reunir tanta gente.”

A Diocese de Santo André, fundada em 1954, é uma das maiores do Brasil em número de paróquias e fiéis. A celebração dos 70 anos é um marco para a comunidade católica da região, reafirmando o compromisso com os ensinamentos de Cristo e o serviço à comunidade.<TL>